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مخيتاريان يرفض العودة الي أرسنال الانجليزي

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أعلن الدولي الأرميني هنيريك مخيتاريان عن تمسكه بالبقاء مع فريقه الحالي روما الإيطالي وعدم العودة لصفوف ارسنال بعد انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم

الحالي.

وقال مخيتاريان:" البقاء في روما سيكون أمراً رائعاً، اندمجت مع الفريق منذ اليوم الأول لوصولي الي هنا".

وأضاف: " بطولة رائعة، انه يمتلك سمات خاصة وانا سعيد لعودة التنافسية من جديد لهذه البطولة".

وأكمل: "هدفنا الآن كفريق هو التأهل للمشاركة في دوري أبطال اوروبا بالموسم المقبل وتحقيق الألقاب".

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