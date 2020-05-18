مخيتاريان يرفض العودة الي أرسنال الانجليزي

أعلن الدولي الأرميني هنيريك مخيتاريان عن تمسكه بالبقاء مع فريقه الحالي روما الإيطالي وعدم العودة لصفوف ارسنال بعد انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم

الحالي.

وقال مخيتاريان:" البقاء في روما سيكون أمراً رائعاً، اندمجت مع الفريق منذ اليوم الأول لوصولي الي هنا".

وأضاف: " الدوري الإيطالي بطولة رائعة، انه يمتلك سمات خاصة وانا سعيد لعودة التنافسية من جديد لهذه البطولة".

وأكمل: "هدفنا الآن كفريق هو التأهل للمشاركة في دوري أبطال اوروبا بالموسم المقبل وتحقيق الألقاب".