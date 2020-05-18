دعم محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، علاء عبده مدرب مواليد 2005 بالنادي وذلك عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد. وكتب محمد عبد الواحد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "شافاكم الله وعافاكم، زميلي كابتن علاء عبده مدرب وادي دجلة وصديقي لؤي عادل ربنا يطمنا عليكم برجاء الدعاء ليهم "كورونا". الله وعافاكم، زميلي كابتن علاء عبده مدرب وادي دجلة وصديقي لؤي عادل ربنا يطمنا عليكم برجاء الدعاء ليهم "كورونا". وكان علاء عبده أعلن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري قررت تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية مايو الجاري. كورونا وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري قررت تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية مايو الجاري. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الواحد يوجه رسالة دعم لمدرب وادي دجلة 2005 بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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