إصابة لاعب منتخب يد الكويت بفيروس كورونا

تعرض سعود الضويحي لاعب منتخب الكويت لكرة اليد، للإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى إجراءات الحجر الصحي قبل عمل فحوصات طبية وسحب عينات ثانية لمتابعة مستجدات الحالة.

وأعلنت الكويت اليوم الإثنين أيضاً تعرض عبد العزيز القلاف المدير الفني لفريق كرة السلة بالشباب للإصابة بكورونا، لينضم الثنائي إلى قائمة الرياضيين في الكويت المصابين بالفيروس.

الحجر الصحي قبل عمل فحوصات طبية وسحب عينات ثانية لمتابعة مستجدات الحالة.وأعلنت الكويت اليوم الإثنين أيضاً تعرض عبد العزيز القلاف المدير الفني لفريق كرة السلة بالشباب للإصابة بكورونا، لينضم الثنائي إلى قائمة الرياضيين في الكويت المصابين بالفيروس.

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