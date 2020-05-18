اتحاد الكرة الإماراتي يناقش ملف مدرب المنتخب الجديد الخميس المقبل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إقامة اجتماعه عبر تقنية الفيديو للتواصل عن بعد، الخميس المقبل مع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة ملف المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي.

كان الاتحاد الإماراتي قد أعلن مؤخراً عن إقالة مدربه إيفان يوفانوفيتش، وحدد عدداً من المدربين الأجانب لخلافته.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل عودة الموسم الكروي، الذي سبق وأن قررت له السلطات

كما سيتم مناقشة التوقيت المبدئي لعودة التدريبات استعداداً للاستئناف. الجديد للمنتخب الإماراتي.كان الاتحاد الإماراتي قد أعلن مؤخراً عن إقالة مدربه إيفان يوفانوفيتش، وحدد عدداً من المدربين الأجانب لخلافته.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل عودة الموسم الكروي، الذي سبق وأن قررت له السلطات الرياضية بالإمارات أغسطس القادم.كما سيتم مناقشة التوقيت المبدئي لعودة التدريبات استعداداً للاستئناف.

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