نجم بايرن ميونيخ: علينا تجاهل غياب الجماهير عن مباريات البوندزليجا

طالب توماس مولر نجم بايرن ميونيخ زملاءه بالفريق بضرورة بضرورة تجاهل غياب الجماهير عن مباريات الدوري الألماني المتبقية للحفاظ علي الصدارة وحسم اللقب. اللقب. وقال مولر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: " الجماهير تمنحنا المزيد من الحماس بالتأكيد، لكن يجب أن نتجاهل ذلك الآن وأن نصب تركيزنا علي المباريات". يجب أن نتجاهل ذلك الآن وأن نصب تركيزنا علي المباريات". وأضاف : " نتصدر جدول الترتيب بفارق اربعة نقاط، وبالفوزر علي يونيون برلين قطعنا خطوة جديدة نحو الحفاظ علي اللقب".

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