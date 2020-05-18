انترميلان يطلب ضم ثنائي برشلونة ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز

طلب نادي انترميلان الإيطالي إقحام الثنائي نيلسون سيميدو وجونيور فيربو لاعبا فريق برشلونة الإسباني في صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من الإنتر إلي الفريق الكتالوني. وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن ستيفن تشانج مالك انترميلان يرغب في ضم ثنائي البلوغرانا بجانب الحصول علي 90 مليون يورو نظير الموافقة علي رحيل مارتينيز. الموافقة علي رحيل مارتينيز. وكشفت الصحيفة، أن ادارة الانتر تسعي لضم الظهيرين فيربو وسيميدو، علي الرغم من تفضيل انتونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري للتعاقد مع ايمرسون بالميري الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي.

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