حلمي طولان يكشف موقفه من عودة النشاط الرياضي

أعرب حلمي طولان المدير الفني لللفريق الكروي الأول بنادي إنبي، عن سعادته بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى والذي توقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدًا أنه يحتاج إلى 6 أسابيع لعمل فترة

إعداد للاعبي الفريق البترولي.

وصرح طولان لإذاعة "الشباب والرياضة"، أنه يتمنى عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في أقرب وقت، مضيفًا أنه سيتم استئناف الأنشطة تدريجيًا بداية من نصف شهر يونيو المقبل،

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقررها الدولة.

وأضف مدرب إنبي أنه يحتاج على الأقل فترة من 5 إلى 6 أسابيع للدخول في معسكر إعداد من أجل عودة اللياقة البدينة للاعبين، مع الحاجة إلى معاونة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لوضع الإرشادات للعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.