الاتحاد الإيطالي يعلن تأجيل عودة الدوري .. رسمياً

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسمياً عن تأجيل إستئناف الانشطة الكروية حتي منتصف شهر يونيو المقبل. وكشف الاتحاد في بيان رسمي أنه وافق علي تنفيذ المرسوم القانوني الذي أصدره رئيس الوزراء الإيطالي بإستمرار تعليق كافة الانشطة علي تنفيذ المرسوم القانوني الذي أصدره رئيس الوزراء الإيطالي بإستمرار تعليق كافة الانشطة الرياضة في ايطاليا حتي منتصف الشهر المقبل. وكانت الاندية الايطالية قد عادت من جديد لخوض تدريباتها قبل اسبوع إستعداداً لصدور قرار بإستئناف مسابقة الدوري. وكانت إيطاليا قد جمدت جميع أنشطتها الرياضية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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