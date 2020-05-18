هاني ابوريدة : الكلام عن تدخل الفيفا في مدة انتخاب مجلس الجبلاية اونطه

كشف الهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقيي عن مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد علي حالة التوهان التي يعيشها الجميع مؤخرا وإدعاءات العلم ببواطن الأمر حول ازمة مدة انتخابات اتحاد الكرة القادمة وتدخل الاتحاد الدولي "فيفا".

اكد ابوريدة أن الفيفا لم يتدخل حتي الأن في الأمر رغم علمه بالمشكلة والتصريحات التي تخرج من كل الأطراف ، إلا

أنه حتي الان لم يحدد موقفه من الانتخابات او المدة الزمنية لمجلس الإدارة.

وعن غياب بند عدم الجمع بين العمل الإعلامي وعضوية المجلس في لائحة الجبلاية ، قال ابوريدة، أن الفيفا لم يركز علي موضوع الجمع من عدمه ولكن التشديد في تضارب المصالح وهو ما يحذر منه الفيفا

بشدة ويمنعه.

وأضاف ابوريدة لو كان هناك إعلامي يخرج من اجتماع المجلس ويذهب في أعقابه لتقديم برنامج وينفرد بأخبار دون غيره فهو تضارب مصالح ، ولو جاءت الشركة الراعية مثلا بإعلانات أكثر في هذا البرنامج لانه يتميز بإنفراده بالأخبار التي يحصل عليها نتيجة عضويته في المجلس فهو تضارب مصالح ، ولو كانت الشركة الراعية تملك القناة او البرنامج الذي يظهر فيه عضو المجلس فهو تضارب مصالح وهو الأمر الذي ترفضه فيفا تماما، وتركز علي رفضه.