فيديو | أهداف مباراة فيردر بريمن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

يواجه نادي باير ليفركوزن منافسه فيردر بريمن على أرضية ميدان الأخير، في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

المباراة التي تذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق اليمني“حسن العيدروس”، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيسير شتاديون” بمدينة بريمن.

يدخل صاحب الأرض فريق “فيردر بريمن” المباراة وعينه على تحقيق الفوز للحصول على نقاط المباراة كاملة، من أجل الوصول إلى النقطة الـ 21، لتعزيز حظوظه في الخروج من منطقة الهبوط.

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ويقبع الفريق الملقب بـ “دي غرون ڤايسن” في المركز قبل الاخير برصيد 18 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل 6، وخسر 14 لقاء، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع “آينتراخت فرانكفورت”.

في المقابل عاش فريق “باير ليفركوزن” فترة ممتازة قبل ظهور فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من 60 يومًا، حيث لم يخسر في اخر 5 مباريات بالبونديسليجا، محققًا الفوز في 4 منها وهُزم في لقاء وحيد.

إليكم فيديو | أهداف مباراة فيردر بريمن وليفركوزن

هدف ليفركوزن الأول

هدف بايرليفركوزن الثاني

هدف بايرليفركوزن الثالث ضمن فيديو | أهداف مباراة فيردر بريمن وليفركوزن