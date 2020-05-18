عرب الدوري الألماني | من هو عمر مرموش؟

من هو عمر مرموش؟ هو لاعب وسط مصري، نشأ في أكاديمية نادي وادي دجلة المصري، وولد في مصر عام 1999، يلعب كجناح أيمن وأيسر مهاجم، وإرتكاز متقدم مع نادي فولفسبورج في الوقت الراهن.

عمر مرموش هو اللاعب المصري الوحيد في الدوري الألماني 2019 و2020، وانتظر اللاعب فرصته الأولى مع فريق ملعب فولكس فاجن منذ عام 2017 عندما انضم لصفوفه من وادي دجلة، رغم ثابت مستواه بصورة كبيرة رفقة الفريق الثاني لفولفسبورج.

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وتواجد عمر مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج في مباراة أوجسبورج، التي أقيمت ضمن الجولة ال26 من الدوري الألماني، بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة من 15 مارس 2020 إلى 15 مايو 2020.

ما عدد مشاركات عمر مرموش؟

شارك عمر مرموش في 16 مباراة فقط مع وادي دجلة بالدوري المصري في أول مواسمه الاحترافية مع المستديرة (2016/2015 و2017/2016)، بعدما اكتشفه المدرب الشاب “أحمد حسام ميدو”.

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وخلال أول مواسمه في الملاعب الألمانية شارك في 14 مباراة مع فريق فولفسبورج “ب”، من بينهم 10 مباريات كبديل، وفي الموسم التالي اكتفى بخمس مباريات كبديل.

لكن مواهب عمر مرموش تفجرت تمامًا في موسم 2020/2019، حيث سجل 9 أهداف في 15 مباراة مع فولفسبورج “ب”.

وكانت أفضل مباريات عمر مرموش في ذلك الموسم أمام نادي هانوفرشير لتمكنه من إحراز 3 أهداف “هاتريك”، بالإضافة إلى مباراة فيردر بريمن لتسجيله ثنائية، وبالمثل فعل أمام إنتراخت نورديرشتات.

وبعد تصعيد عمر مرموش للفريق الأول للتواجد على دكة البدلاء في الدوري الألماني، يبدو أن إدارة النادي تعتزم تمديد عقده الذي سينتهي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

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