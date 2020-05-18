عاد نادي برشلونة لأول مرة منذ أكثر منذ شهرين إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، تحسبًا لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني، والتي توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
وأكد الحساب الرسمي للبلاوجرانا الأمر عن طريق نشر أول صورة من التدريبات الجماعية للفريق، حيث تم تقسيم التدريبات في حصة اليوم إلى مجموعات متفرقة، تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين على أقصى تقدير.
وأوضحت الصحف الإسبانية أن لاعبي برشلونة وصلوا صباحًا إلى مقر التدريبات، وهم يرتدون ملابسهم الرياضية، إذ لا يُسمح لهم باستخدام غرف الملابس كإجراء وقائي ضد كورونا، حتى ظهر ميسي يقود تدريبات برشلونة الجماعية لأول مرة منذ شهرين.
ميسي يقود تدريبات برشلونة الجماعية
وجاءت نتائج اختبار فريق برشلونة بأكمله “سلبية” بالنسبة لفيروس كورونا، بعد جولة جديدة من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وفقًا لصحيفة “سبورت”.
وتأتي نتائج الجولة الثانية من الاختبارات بعد عشرة أيام من الدفعة الأولى، والتي أنتجت أيضًا فاتورة كاملة من النتائج السلبية، باستثناء خمسة لاعبين فقط .
وسوف تعود جميع الأندية الإسبانية (الدرجة الأولى والثانية) اليوم الإثنين إلى التدريبات الجماعية، في خطوة أخرى تبعث الأمل لاستئناف المباريات المتبقية من “الليجا” مع حلول شهر يونيو المقبل.
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