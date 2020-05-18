عاد نادي برشلونة لأول مرة منذ أكثر منذ شهرين إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، تحسبًا لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني، والتي توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأكد الحساب الرسمي للبلاوجرانا الأمر عن طريق نشر أول صورة من التدريبات الجماعية للفريق، حيث تم تقسيم التدريبات في حصة اليوم إلى مجموعات متفرقة، تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين على أقصى تقدير.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن لاعبي برشلونة وصلوا صباحًا إلى مقر التدريبات، وهم يرتدون ملابسهم الرياضية، إذ لا يُسمح لهم باستخدام غرف الملابس كإجراء وقائي ضد كورونا، حتى ظهر ميسي يقود تدريبات برشلونة الجماعية لأول مرة منذ شهرين.



ميسي يقود تدريبات برشلونة الجماعية

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