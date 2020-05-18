تعرف مع الخليج 365 على الفائزين بلقب الدوري الألماني عبر التاريخ، في هذا العدد من سجل أبطال الدوري الألماني “البوندسليجا“، حيث تحتل البطولة أحد مراتب القمة لأنظمة الدوري الوطنية، وتأتي حالياً في المركز الثالث في أوروبا بعد كل من انجلترا وإسبانيا وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وتعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية، وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري، وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول.

استطاع أكثر من 28 فريق أن يحقق بطولة الدوري الألماني، ويُهيمن نادي بايرن ميونخ على البطولة منذ سبعينات القرن العشرين بـ29 لقباً، أغلبها كانت بعد تأسيس البوندسليجا بالنظام الحديث.

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بينما أكثر الأندية نجاحاً في النظام القديم للدوري الألماني والذي يتكون من خروج المغلوب هو نادي نورنبرج فحصد 8 ألقاب واصبح مجموع ما لديه 9 ألقاب، ليحتل المركز الثاني فى لائحة أكثر الفرق الألمانية فوزا بالدوري.

بينما كان المركز الثالث من نصيب بوروسيا دورتموند فاستطاع أن يفوز باللقب 8 مرات، ثم جاء شالكه فى المرتبة الرابعة برصيد 7 ألقاب.

إليكم سجل أبطال الدوري الألماني (البطولة الألمانية)

البطل: لايبزيج – العام: 1903

البطل: يونيون برلين – العام 1905

البطل: لايبزيج – العام 1906

البطل: فريبيرج – العام 1907

البطل: فيكتوريا برلين – العام 1908

البطل: فونكس كارلسروه – العام 1909

البطل: كارلسروه إف في – العام 1910

البطل: فيكتوريا برلين – العام 1911

البطل: هولشتاين كيل – العام 1912

البطل: لايبزيج – العام 1913

البطل: جرويتر فورت – العام 1914

البطل: نورنبرج – العام 1920

البطل: نورنبرج – العام 1921

البطل: هامبورج – العام 1923

البطل: نورنبرج – العام 1924

البطل: نورنبرج – العام 1925

البطل: جرويتر فورت – العام 1926

البطل: نورنبرج – العام 1927

البطل: هامبورج – العام 1928

البطل: جرويتر فورت – العام 1929

البطل: هيرتا برلين – العام 1930

البطل: هيرتا برلين – العام 1931

البطل: بايرن ميونخ – العام 1932

البطل: فورتونا دوسلدورف – العام 1933

البطل: شالكه – العام 1934

البطل: شالكه – العام 1935

البطل: نورنبرج – العام 1936

البطل: شالكه – العام 1937

البطل: هانوفر – العام 1938

البطل: شالكه – العام 1939

البطل: شالكه – العام 1940

البطل: رابيد فينا – العام 1941

البطل: شالكه – العام 1942

البطل: درسدن – العام 1943

البطل: درسدن – العام 1944

البطل: نورنبرج – العام 1948

البطل: مانهايم – العام 1949

البطل: شتوتجارت – العام 1950

البطل: كايزر سلاوترن – العام 1951

البطل: شتوتجارت – العام 1952

البطل: كايزر سلاوترن – العام 1953

البطل: هانوفر – العام 1954

البطل: روت فايس إيسن – العام 1955

البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1956

البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1957

البطل: شالكه – العام 1958

البطل: اينتراخت فرانكفورت – العام 1959

البطل: هامبورج – العام 1960

البطل: نورنبرج – العام 1961

البطل: إف سي كولن – العام 1962

البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1963

وإليكم سجل أبطال الدوري الألماني (البوندسليجا)

البطل: إف سي كولن – موسم 1963-64

البطل: فيردر بريمن – موسم 1964-65

البطل: ميونخ 1860 – موسم 1965-66

البطل: آينتراخت براونشفايج – موسم 1966-67

البطل: نورنبرج – موسم 1967-68

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1968-69

البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1969-70

البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1970-71

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1971-72

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1972-73

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1973-74

البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1974-75

البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1975-76

البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1976-77

البطل: كولن – موسم 1977-78

البطل: هامبورج – موسم 1978-79

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1979-80

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1980-81

البطل: هامبورج – موسم 1981-82

البطل: هامبورج – موسم 1982-83

البطل: شتوتجارت – موسم 1983-84

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1984-85

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1985-86

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1986-87

البطل: فيردر بريمن – موسم 1987-88

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1988-89

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1989-90

البطل: كايزر سلاوترن – موسم 1990-91

البطل: شتوتجارت – موسم 1991-92

البطل: فيردر بريمن – موسم 1992-93

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1993-94

البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 1994-95

البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 1995-96

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1996-97

البطل: كايزر سلاوترن – موسم 1997-98

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1998-99

البطل: بايرن ميونخ – موسم 1999-00

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2000-01

البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2001-02

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2002-03

البطل: فيردر بريمن – موسم 2003-04

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2004-05

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2005-06

البطل: شتوتجارت – موسم 2006-07

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2007-08

البطل: فولفسبورج – موسم 2008-09

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2009-10

البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2010-11

البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2011-12

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2012-13

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2013-14

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2014-15

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2015-16

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2016-17

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2017-18

البطل: بايرن ميونخ – موسم 2018-19