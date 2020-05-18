تعرف مع الخليج 365 على الفائزين بلقب الدوري الألماني عبر التاريخ، في هذا العدد من سجل أبطال الدوري الألماني “البوندسليجا“، حيث تحتل البطولة أحد مراتب القمة لأنظمة الدوري الوطنية، وتأتي حالياً في المركز الثالث في أوروبا بعد كل من انجلترا وإسبانيا وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
وتعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية، وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري، وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول.
استطاع أكثر من 28 فريق أن يحقق بطولة الدوري الألماني، ويُهيمن نادي بايرن ميونخ على البطولة منذ سبعينات القرن العشرين بـ29 لقباً، أغلبها كانت بعد تأسيس البوندسليجا بالنظام الحديث.
بينما أكثر الأندية نجاحاً في النظام القديم للدوري الألماني والذي يتكون من خروج المغلوب هو نادي نورنبرج فحصد 8 ألقاب واصبح مجموع ما لديه 9 ألقاب، ليحتل المركز الثاني فى لائحة أكثر الفرق الألمانية فوزا بالدوري.
بينما كان المركز الثالث من نصيب بوروسيا دورتموند فاستطاع أن يفوز باللقب 8 مرات، ثم جاء شالكه فى المرتبة الرابعة برصيد 7 ألقاب.
إليكم سجل أبطال الدوري الألماني (البطولة الألمانية)
- البطل: لايبزيج – العام: 1903
- البطل: يونيون برلين – العام 1905
- البطل: لايبزيج – العام 1906
- البطل: فريبيرج – العام 1907
- البطل: فيكتوريا برلين – العام 1908
- البطل: فونكس كارلسروه – العام 1909
- البطل: كارلسروه إف في – العام 1910
- البطل: فيكتوريا برلين – العام 1911
- البطل: هولشتاين كيل – العام 1912
- البطل: لايبزيج – العام 1913
- البطل: جرويتر فورت – العام 1914
- البطل: نورنبرج – العام 1920
- البطل: نورنبرج – العام 1921
- البطل: هامبورج – العام 1923
- البطل: نورنبرج – العام 1924
- البطل: نورنبرج – العام 1925
- البطل: جرويتر فورت – العام 1926
- البطل: نورنبرج – العام 1927
- البطل: هامبورج – العام 1928
- البطل: جرويتر فورت – العام 1929
- البطل: هيرتا برلين – العام 1930
- البطل: هيرتا برلين – العام 1931
- البطل: بايرن ميونخ – العام 1932
- البطل: فورتونا دوسلدورف – العام 1933
- البطل: شالكه – العام 1934
- البطل: شالكه – العام 1935
- البطل: نورنبرج – العام 1936
- البطل: شالكه – العام 1937
- البطل: هانوفر – العام 1938
- البطل: شالكه – العام 1939
- البطل: شالكه – العام 1940
- البطل: رابيد فينا – العام 1941
- البطل: شالكه – العام 1942
- البطل: درسدن – العام 1943
- البطل: درسدن – العام 1944
- البطل: نورنبرج – العام 1948
- البطل: مانهايم – العام 1949
- البطل: شتوتجارت – العام 1950
- البطل: كايزر سلاوترن – العام 1951
- البطل: شتوتجارت – العام 1952
- البطل: كايزر سلاوترن – العام 1953
- البطل: هانوفر – العام 1954
- البطل: روت فايس إيسن – العام 1955
- البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1956
- البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1957
- البطل: شالكه – العام 1958
- البطل: اينتراخت فرانكفورت – العام 1959
- البطل: هامبورج – العام 1960
- البطل: نورنبرج – العام 1961
- البطل: إف سي كولن – العام 1962
- البطل: بوروسيا دورتموند – العام 1963
وإليكم سجل أبطال الدوري الألماني (البوندسليجا)
- البطل: إف سي كولن – موسم 1963-64
- البطل: فيردر بريمن – موسم 1964-65
- البطل: ميونخ 1860 – موسم 1965-66
- البطل: آينتراخت براونشفايج – موسم 1966-67
- البطل: نورنبرج – موسم 1967-68
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1968-69
- البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1969-70
- البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1970-71
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1971-72
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1972-73
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1973-74
- البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1974-75
- البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1975-76
- البطل: بوروسيا مونشنجلادباخ – موسم 1976-77
- البطل: كولن – موسم 1977-78
- البطل: هامبورج – موسم 1978-79
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1979-80
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1980-81
- البطل: هامبورج – موسم 1981-82
- البطل: هامبورج – موسم 1982-83
- البطل: شتوتجارت – موسم 1983-84
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1984-85
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1985-86
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1986-87
- البطل: فيردر بريمن – موسم 1987-88
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1988-89
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1989-90
- البطل: كايزر سلاوترن – موسم 1990-91
- البطل: شتوتجارت – موسم 1991-92
- البطل: فيردر بريمن – موسم 1992-93
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1993-94
- البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 1994-95
- البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 1995-96
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1996-97
- البطل: كايزر سلاوترن – موسم 1997-98
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1998-99
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 1999-00
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2000-01
- البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2001-02
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2002-03
- البطل: فيردر بريمن – موسم 2003-04
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2004-05
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2005-06
- البطل: شتوتجارت – موسم 2006-07
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2007-08
- البطل: فولفسبورج – موسم 2008-09
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2009-10
- البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2010-11
- البطل: بوروسيا دورتموند – موسم 2011-12
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2012-13
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2013-14
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2014-15
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2015-16
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2016-17
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2017-18
- البطل: بايرن ميونخ – موسم 2018-19
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