عرب الدوري الألماني | من هو راني خضيرة؟

من هو راني خضيرة؟ هو لاعب ألماني من أصل تونسي، ولد في مدينة شتوتجارت الألمانية عام 1994، وهو الشقيق الأصغر لبطل كأس العالم 2014 ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد “سامي خضيرة”.

يقضي راني خضيرة موسمه الثالث على التوالي مع أوجسبورج، كلاعب وسط دفاعي في التشكيل الأساسي للفريق.

وفشل راني في السير على خطى شقيقه الأكبر “سامي خضيرة” بتمثيل منتخب ألمانيا الأول، بالتالي توجد فرصة لتمثيله لمنتخب تونس الأول في السنوات القادمة.

وبالفعل هناك محاولات جادة من الاتحاد التونسي لكرة القدم لإقناعه بتمثيل نسور قرطاج في تصفيات كأس العالم 2022، رغم وجود نجم الزمالك فرجاني ساسي، وإلياس الصخيري الذي يلعب حاليًا لنادي كولن.

وتقلصت فرص راني خضيرة تمامًا للحصول على استدعاء رسمي من مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف الذي يواصل كل سنة اكتشاف لاعبين ألمان في نفس مركز راني.

بدأ مع شقيقه

بداية مسيرة راني كانت مع شقيقه في شتوتجارت لكن مع الفريق الثاني عام 2011، وظل بين صفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات متتالية، لعب خلالهم 56 مباراة مع الفريق الأول في الدوري الألماني، لينتقل بعدها إلى فريق مشروب الطاقة الشهير “ريد بول لايبزيج”.

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ودافع راني عن ألوان لايبزيج في الفترة من 2014 إلى 2017 في 51 مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف.

وظهر راني خضيرة مع منتخب ألمانيا تحت 15 عامًا ثم منتخب تحت 16 عامًا، وشارك في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في عام 2011، حيث لعب خمس مباريات في البطولة.

في العام التالي، تم استدعاء راني إلى منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، وكان له تأثير في الفوز على فرنسا يوم 14 نوفمبر 2014، حيث سجل هدفًا، وظهر مرة أخرى مع المنتخب في 25 مارس 2013 أمام أوكرانيا.

بعد ثلاث سنوات حصل خضيرة على استدعاء رسمي من منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، لكنه لم يستدع للمنتخب الأول بعد.

ويحق لراني خضيرة تمثيل تونس بسبب والده التونسي، لكنه رفض الاستدعاءات السابقة من الاتحاد التونسي ولا تزال المحاولات جارية لاقناعه.

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