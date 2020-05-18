بث مباشر | شاهد ليفركوزن وبريمن في الدوري الألماني

شاهد بث مباشر لمباراة فيردر بريمن وباير ليفركوزن اليوم الاثنين 18-5-2020 في ختام مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني العائدة بعد توقف شهرين بسبب كورونا.
المباراة التي تذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق اليمني“حسن العيدروس”، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيسير شتاديون” بمدينة بريمن.
يدخل صاحب الأرض فريق “فيردر بريمن” المباراة وعينه على تحقيق الفوز للحصول على نقاط المباراة كاملة، من أجل الوصول إلى النقطة الـ 21، لتعزيز حظوظه في الخروج من منطقة الهبوط.
ويقبع الفريق الملقب بـ “دي غرون ڤايسن” في المركز قبل الاخير برصيد 18 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل 6، وخسر 14 لقاء، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع “آينتراخت فرانكفورت”.
في المقابل عاش فريق “باير ليفركوزن” فترة ممتازة قبل ظهور فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من 60 يومًا، حيث لم يخسر في اخر 5 مباريات بالبونديسليجا، محققًا الفوز في 4 منها وهُزم في لقاء وحيد.
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