من هو سيرجينو ديست؟ الذي سيزيد شعبية برشلونة في أمريكا

من هو سيرجينو ديست؟ سؤال حاولت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإجابة عليه حين ذكرت أن برشلونة يواجه منافسة “شرسة” في ملاحقته لمدافع أياكس “سيرجينو ديست” اللاعب الذي يعتبر موهبة الدفاع في المنتخب الأمريكي الأول.

ويستند التقرير إلى معلومات من فرنسا تفيد بأن باريس سان جيرمان، يتنازع على التوقيع مع اللاعب الياف، في حين تم ذكر اسمي قطبي الدوري الألماني بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند.

وتم إبراز اهتمام البلاوجرانا بالمراهق لأول مرة في تقرير من “ماركا” الأسبوع الماضي، ثم أكدت “موندو ديبورتيفو” الأمر، خلال تقرير أبرز محاسن لاعب أياكس، ولكن في البداية.

من هو سيرجينو ديست؟

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد ظهر بالفعل ثلاث مرات ضمن صفوف المنتخب الأمريكي، على الرغم من قضاء طفولته في هولندا، وارتقى بسرعة من خلال صفوف أياكس منذ انضمامه إلى النادي في 2018.

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بدأ ديست أول ظهور له مع الفريق الهولندي العملاق الأول هذا الموسم، ولعب 32 مباراة وسجل هدفين، وأظهر مستوى مميز جعله واحد من المواهب المنتظرة.

يقال أن المراهق سيرجينو ديست، الذي بدأ 22 مباراة في هذا الموسم، قادر على اللعب على الطرفين في الدفاع وهو أحد أعلى اللاعبين تصنيفًا في الدوري الهولندي.

وأظهر ديست ولاءه خلال مستقبله الوطني للولايات المتحدة في أكتوبر 2019، بعد ظهوره الأول ضد المكسيك ومن بعدها لعب ثلاث مباريات.

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