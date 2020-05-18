رياضة | الأهلي يعرض على فايلر 3 صفقات.. والسويسري يتحفظ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرض على فايلر 3 صفقات.. والسويسري يتحفظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مجلس إدارة النادي الأهلي عدد من اللاعبين على رينيه فايلر المدير الفني لكن الأخير تحفظ على هذه الصفقات.

وعرض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من اللاعبين على فايلر خلال الجلسات التي تعقد بينهما لمناقشة الأمور الخاصة بالصفقات والفريق، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، إلا أن فايلر تحفظ على تلك الأسماء ورفض التعاقد معهم.

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وطلب فايلر التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب رفض العودة إلى مصر مفضلا الاحتراف الخارجي.

وبعد فشل التعاقد مع حجازي، رفض فايلر ضم العديد من اللاعبين لعل أبرزهم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي وأسامة جلال مدافع إنبي، وأكد أن تلك الأسماء صاحبة قدرات عالية، لكنها ليست من أفضل العناصر الموجودة حالياً داخل القلعة الحمراء.