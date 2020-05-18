رياضة | عقوبة كبرى في انتظار وفاق سطيف بسبب التلاعب في نتائج المباريات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبة كبرى في انتظار وفاق سطيف بسبب التلاعب في نتائج المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي وفاق سطيف، مهددًا بعقوبة كبيرة بعدما ألمحت لجنة الانضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى معاقبة فهد حلفاية المدير العام لفريق سطيف، وذلك على خلفية قضية التلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.

وذكرت رابطة الدوري الجزائري عبر موقعها الرسمي إن حلفاية لم يمثل اليوم الاثنين أمام لجنة الانضباط من اجل الاستماع لأقواله في القضية، مؤكدة انه تم استدعاؤه مجددا للمثول أمامها في الجلسة المقررة الخميس المقبل.

واكدت الرابطة ان حلفاية ستتم معاقبته في حال رفض المثول أمام لجنة الانضباط مجددا.

كانت رابطة الدوري أعلنت الخميس الماضي إيقاف حلفاية تحفظيا لحين الاستماع لأقواله.