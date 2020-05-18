رياضة | رئيس بايرن ميونيخ يختار أفضل ملعب كرة قدم في العالم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونيخ يختار أفضل ملعب كرة قدم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري أزولي هونيس الرئيس الخليج 365 لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن استاد أليانز آرينا معقل الفريق البافاري هو أفضل ملعب كرة قدم على مستوي العالم.

واستعاد هونيس، في تصريحات إلى مجلة "51" ذكريات تشييد هذا الإستاد وافتتاحه قبل 15 عاماً وأول مباراة أقيمت على هذا الملعب.

وقال هونيس، الذي ترأس نادي بايرن لدورات عديدة: "ما زلت أعتقد في داخلي أنه ليس هناك في العالم ملعب أفضل من هذا الإستاد، هذا الإستاد تحفة فنية، وحتى بعد مرور 15 عاماً، يبدو الإستاد كما لو أنه افتتح أمس فقط".

وكانت أول مباراة شهدها الإستاد مباراة ديربي ودية بين بايرن ميونخ وميونخ 1860 وذلك في 19 مايو (أيار) 2005.

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وبعدها بنحو أسبوعين، وبمواجهة بين ميونخ 1860 ونورنبرغ، كان الجزء الأول من الافتتاح الرسمي لإستاد أليانز أرينا فيما كان الجزء الثاني من الافتتاح الرسمي بمواجهة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني "مانشافت" وكانت ركلة البداية الرمزية في المباراة من الأسطورة فرانز بيكنباور.. وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ 4-2.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن كارل هاينز رومينيغه: "من خلال أليانز أرينا، دخل بايرن في فئة جديدة تماماً، في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كنا نشعر بالإعجاب دائماً تجاه ميلانو ومدريد ومانشستر للإستادات الموجودة بها، والآن، لدينا معبدنا الكروي الخاص".

وتكلف الإستاد في ذلك الوقت 340 مليون يورو، وما زالت حقوق تسمية الإستاد مملوكة لشركة أليانز للتأمينات.