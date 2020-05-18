رياضة | منافس جديد على الصفقة.. ليفربول مهتم بضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس جديد على الصفقة.. ليفربول مهتم بضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول الإنجليزي جدد رغبته في التعاقد مع الألماني ليرى ساني نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن النجم الألماني لا يرغب في الانضمام إلى ليفربول وأنه يفضل عرض بايرن ميونخ الألماني الذي يحاول ضمه منذ فترة طويلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مانشستر سيتي سيفضل في الغالب بيعه لفريق خارج إنجلترا وليس لمنافس محلي إلا إذا كان للجانب المالي رأي آخر.

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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ساني البالغ من العمر 24 عامًا إنتقل إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2018 قادمًا من شالكة مقابل 52 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن النجم الألماني شارك مع السيتيزنز في 134 مباراة، حيث تمكن حتى الآن من تسجيل 39 هدف وصنع 45 تمريرة حاسمة لزملائه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ساني كان قريبًا جداً من الانتقال إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الحالي ولكن الإصابة القوية التي تعرض لها عرقلت إتمام الصفقة.