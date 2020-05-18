رياضة | العين الإماراتي يطلب التعاقد مع هدف الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يطلب التعاقد مع هدف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الإثنين أن نادي العين يرغب في التعاقد مع نجم نادي الإسماعيلي باهر المحمدي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن نادي العين يأمل في ضم المحمدي لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى حصول الأهلي على توقيع المحمدي قبل أن يعلن الإسماعيلي أنه لا صحة لهذا الأمر مطلقا.

الزمالك ينسحب من صفقة المحمدي

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بعد أنباء توقيع اللاعب للأهلي.

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الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية مايو الجاري، تماشيا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

صراع ضم باهر المحمدي

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.

وأوضحت التقارير أن باهر المحمدي استقر باهر على خطوة الانتقال للنادى الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي حصلوا على توقيع توقيع باهر المحمدى تمهيدًا لحسم الصفقة مع إدارة الدراويش.