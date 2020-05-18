رياضة | السبب الحقيقي وراء اقتراب رحيل صالح جمعة عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء اقتراب رحيل صالح جمعة عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صالح جمعة نجم النادي الأهلي بشكل كبير من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما أشارت إليه الأنباء المنتشرة مؤخرا.

وحسب ما ذكرته الأنباء المنتشرة فإن السبب وراء رحيل صالح جمعة عن الأهلي هو تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على سلوكيات اللاعب خارج الملعب.

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ولكن كشف فايلر إلى المقربين منه أن السبب الحقيقي وراء رغبته في بيع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أنه غير مقتنع بقدراته داخل ملعب وتنفيذه للتعليمات سواء داخل الملعب أو في التمرين ووصفه بأنه "لاعب كسول".

وبدأت لجنة التسويق في النادي الأهلي في تسويق صالح جمعة بالفعل لجلب عرض مناسب لضمه في الصيف القادم.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع صالح جمعة في الصيف القادم في حالة رحيله عن الأهلي أبرزها نادي الإنتاج الحربي ونادي إنبي والإسماعيلي.