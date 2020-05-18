رياضة | نجم أتليتكو مدريد يعلق على عودة التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أتليتكو مدريد يعلق على عودة التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى نجم أتليتكو مدريد الإسباني، البرتغالي جواو فليكس أنه كان من الضروري العودة للتدريبات الأسبوع الماضي وليس هذا الأسبوع.

وقال في تصريحات لموقع النادي «لدينا رغبة في العودة. لو كان الأمر بيدنا لعدنا نهاية الأسبوع الماضي، ولكننا سننتظر وسنعمل لكي تكون البداية جيدة. لقد رأينا مباراة بدأت ونعتقد أننا قريبين أيضا من البداية».

وتدرب الفريق الاثنين جماعيا لأول مرة. وقال فليكس عن ذلك «لقد كان أول يوم لنا معا، أن نستطيع أن نلعب بعضنا ضد بعض. لقد لعبنا مباراة بأعداد قليلة في مساحة صغيرة وهو ما نحبه وما كان ينقصنا. كنت افتقد اللعب معهم وتسجيل أهداف».

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كما أشار إلى أهمية التدريبات الفردية في كل من منزل من منازل اللاعبين خلال آخر سبعة أسابيع من التباعد الاجتماعي.

وقال «لقد عملنا في المنزل لكيلا نتوقف بشكل كامل. الآن من السهل علينا العودة لأن لياقتنا جيدة».

وكانت تدريبات الأتليتي قد بدأت منذ السبت 9 مايو بجلسات فردية لمجموعات محددة مع إلزام الجميع بالحفاظ على مسافة آمنة بين كل منهم لمترين، وبدأ الاثنين التدريبات الجماعية في الملاعب المختلفة بمدينة ماخادوندا الرياضية.

ويحظى المدرب دييجو سيميوني بكل لاعبيه للإعداد للعودة للمنافسة بعد تعافي البرازيلي رينان لودي، الذي انضم الجمعة للتدريبات بعدما جاءت نتيجتا فحصين لفيروس كورونا سلبيتين عقب تأكد إصابته بالفيروس في 6 مايو.