رياضة | وزير الداخلية الألماني يتحدث عن عودة منافسات البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الألماني يتحدث عن عودة منافسات البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني، بعودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم من جديد، بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث باتت البوندزليجا هي المنافسة الأوروبية الكبرى التي تعود من جديد إلى الأضواء.

وقال زيهوفر اليوم الاثنين:" بفضل السلوك الاحترافي للفرق وحذر الجماهير، أرى مفهوم نظافة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم قد تم تطبيقه بشكل مثير للإعجاب".

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وأضاف زيهوفر، الذي تتحمل وزارته مسؤولية الرياضة :"متعة كرة القدم والحماية من العدوى لا يجب أن تبتعد عن بعضها البعض".

واستؤنفت منافسات البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية يوم السبت الماضي بعد شهرين من التوقف. وتقام المباريات بدون جمهور وتلعب وفقا لقواعد سلامة صارمة.

وقال زيهوفر :"كرة القدم في ألمانيا تنتمي إلى الثقافة وتدعم العمل الجماعي في بلادنا. تابعت في عطلة نهاية الأسبوع، بجانب ملايين الناس، استئناف الدرجتين الأولى والثانية بحماس عبر التلفاز".