رياضة | كارتيرون يطلب التعاقد مع صاحب الأرقام المميزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب التعاقد مع صاحب الأرقام المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، ضمن دائرة اهتمام العديد من الأندية داخل القارة السمراء وخارجها.

وفي الساعات الأخيرة، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بالحصول على خدمات لاعب وسط فريق الواد المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب كارتيرون إدارة الزمالك بضرورة حسم الصفقة والبحث عن حلول لإقناع اللاعب بخطوة الانتقال للدوري المصري، نظرا لأهمية متوسط ميدان الوداد الفنية، في ظل وجود رغبة كبيرة للاعب باللعب في الدوريات الأوروبية كما صرح مؤخرا.

Advertisements

ويرى كارتيرون أن لضم الكرتي أهمية كبيرة نظرا لقدرته على الاختراق من العمق، مؤكدا أن هذه المواصفات لا تتوفر فىي أي لاعب محلي، فهو لاعب جوكر يستطيع اللعب في أكثر من مركز بين مركز الوسط المدافع أو الوسط المهاجم، كما يمكنه اللعب في الرواق الأيمن كذلك.

وبدأ الكرتي الذي يبلغ من العمر 25 عاما، مسيرته مع نادي الوداد في عام 2013، قادما من نادي نادي أولمبيك خريبكة المغربي.

وشارك الدولي المغربي في 211 مباراة مع الوداد، وسجل 19 هدفا، وصنع 24 آخرين، وحصل على 9 كروت صفراء في مسيرته مع الفريق الأحمر، ولم يحصل على أي كروت حمراء، واستطاع حصد 5 ألقاب، بينهم 3 ألقاب للدوري المغربي، ولقب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب لكأس السوبر الأفريقي.

أما بالنسبة لمسيرته الدولية فهو كان من أهم عناصر منتخب الشباب، وصنع معه أرقاما مميزة، ولم يشارك مع المنتخب الأول طوال مسيرته حتى استدعاه مدرب أسود الأطلس في الفترة الأخيرة.