رياضة | لماذا لم ينجح عادل إمام في زعامة الساحرة المستديرة؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لماذا لم ينجح عادل إمام في زعامة الساحرة المستديرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحكى أنه كان هناك ولد صغير عاش طفولته عاشقا لكرة القدم كمثل الكثير من الأطفال، ولكنه لم ينل مراده ولم يحقق نجاحه فيها.

عادل إمام الممثل المصري المشهور، الملقب بـ "الزعيم"، والذي ولد في السابع عشر من شهر مايو عام 1940 بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

على الرغم من حبه الشديد للساحرة المستديرة، لكنه لم يكن بحوزته كرة ليلعب بها، وظل متيما بحب النادي الأهلي بل ومتعصبا له، بعد أن كان محبا لنادي الزمالك، إذ قال في أحد تصريحاته التليفزيونية، " لم يكن لدي أي كرة في طفولتي، وكان صاحب الكرة دايما واحد تخين ومبيعرفش يلعب".

عادل إمام الذي أتم عامه الـ80 أمس الأحد، في أحد لقاءاته السابقة، أوضح أنه كان عاشقا لكرة القدم ومارسها مع أصدقائه في شوارع الحلمية والخليفة.

هو يؤمن بأن كرة القدم مثل المسرح لا تصلح بدون حضور جماهير، وأن ما يلعب حاليا ليس الكرة التي نعرفها، وقال أيضا، "نمتلك منظومة كبيرة ألا وهي كرة القدم، لماذا نهملها ولا نمتع الجمهور بها، ولماذا لا نسمح للاعبين بالاستمتاع بوجود الجماهير في المدرجات".

من عشقه لكرة القدم ربط بينها وبين الفن، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لها علاقة بالساحرة المستديرة، بجميع أشكال الكرة سواء الاحترافية أو الكرة الشراب في الأحياء الشعبية، ونبذ التعصب وتجسيد دور اللاعب والمدرب والمشجع والمعلق أيضا.

منها فيلم "رجل فقد عقله" عندما مثل دور زيزو لاعب الأهلي، إضافة إلى فيلم "الحريف" وجسد شخصية فارس، والذي عمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ومارس كرة القدم كهواية مفضلة له، لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات.

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علاوة على فيلم "الشياطين والكورة" والذي قدم فيه دور عكاشة لاعب الكرة، والذي رفضه والد الفتاة التي يحبها بسبب تشجيعه لفريق منافس، ولكنه تزوجها في النهاية، وفيلم "أمير الظلام" مثل فيه دور مدرب لفريق المكفوفين أثناء مباراة كرة الجرس.

كما قدم فيلم "مرجان أحمد مرجان"، والذي ظهر فيه يمارس لعب كرة القدم مع فريق الجامعة الذي التحق به خلال أحداث الفيلم، فيما قدم دور الأب لابنه عاشقه لكرة القدم وزوجها أحد أعضاء أولتراس أهلاوي في مسلسل "صاحب السعادة".

الزعيم استطاع أن يحقق حلمه في التواجد على أرض الملعب في عام 2000، حين شارك في مباراة اعتزال نجم نادي الزمالك السابق أشرف قاسم، والتي شهدت تواجد عدد كبير من النجوم على رأسهم، الحكم الدولي جمال الغندور والدولي الكويتي السابق جاسم الهويدي بجانب الراحل المصري وأسطورة التدريب المصرية محمود الجوهري.

وشهدت المباراة إخراج كارت أحمر وطرد الحكم المونديالي السابق ورئيس لجنة الحكام المصرية الحالية جمال الغندور، من قبل عادل إمام، الموقف الذي جسد الروح الفكاهية لدى الزعيم.

ولم يكتف بهذا القدر فقد قدم أيضا دور المعلق، في فيديو بثته قناة ماسيبرو، جمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم.

وشارك معه كل من يسرا، ليلى علوى، لبلبة، المخرج عبدالعزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين والمذيع إمام عمر، والنجمة ناديه لطفي التي تواجدت كمشجعه، وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفني.