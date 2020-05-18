رياضة | الخطيب يطالب فايلر بحسم موقفه من الاستمرار في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يطالب فايلر بحسم موقفه من الاستمرار في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل حسم مسألة تجديد تعاقده مع النادي لفترة جديدة.

ويأتي قرار الأهلي بعقد جلسة مع المدير الفني، خاصةً في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة لاستمراره داخل المارد الأحمر.

ويسعى بيبو لإنهاء هذا الملف سريعًا خاصةً بعدما ترددت أنباء عن تلقي فايلر عرضين من الإمارات وتحديدًا من ناديي الجزيرة والعين، وأن العروض مغرية.

وترغب إدارة الأهلي، في تأمين نفسها من هذه المسألة مستغلين رغبة فايلر في الاستمرار مع النادي، في ظل وحقيقة نتائج مميزة.

ومن المقرر أن يشمل العقد الجديد للمدير الفني السويسري زيادة بنسبة 5% عن العقد الحالي والذي يتقاضى فيه 120 ألف دولار شهريا بخلاف ما يتقاضاه الجهاز الفني المعاون له.