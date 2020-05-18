رياضة | تصريح جديد من ستيرلينج بشأن عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من ستيرلينج بشأن عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يحتاج إلى 5 أسابيع من التدريبات الجماعية لكِ يستعد للعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد اللاعب ذلك في محادثة افتراضية مع اللاعبة الأمريكية ميجان رابينو الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات.

وتوقفت منافسات البريميرليج منذ مارس الماضي وتجتمع الأندية الاثنين للتصويت على عودة التدريبات على مدار الأسبوع.

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وقال المهاجم الإنجليزي «لا يمكن العودة بأسبوع أو اثنين من التدريبات. نحتاج إلى أربعة أو خمسة أسابيع كاملة، وبخاصة إذا تمت العودة للمسابقة، حيث يدفعون لك حرفيا من أجل الفوز. تحتاج إلى إعداد، لا يمكن القفز إلى الملعب مباشرة».

وحدد البريميرليج هدفه بالعودة في 12 يونيو، ولكن المدربين يطالبون بفترة إعداد مسبقة لأربعة أسابيع على الأقل قبل ذلك، وبالتالي فمن المرجح إرجاء هذا الموعد.

وتحدث ستيرلينج أيضا عن كيفية قضائه فترة التباعد الاجتماعي وقال «كان الأمر غريبا في البداية وبعدها شعرت وفكرت في أنني لا يمكنني الاستمرار هكذا ولا يمكن البقاء في غرفة مظلمة ولعب لعبة نداء الواجب خلال ستة أو سبعة أشهر. أحسست بالتيه في أول أسابيع ولكن الأمر مر بعد ذلك. الآن لا يمكنني الانتظار حتى الانطلاق للخارج».