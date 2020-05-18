الامارات | ماهي أهم صفات المدرب القائد الملهم؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي أهم صفات المدرب القائد الملهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تناولت ورشة تدريبة نظمها اتحاد الامارات بكرة القدم اليوم الاثنين بنظام الاتصال المرئي، مواصفات المدرب القائد الملهم لفريقه منها أن يكون صاحب رؤية وإستراتيجية واضحة، وقدرته على الإنجاز، ومساعدة اللاعبين على اكتشاف قدراتهم وتطويرها، وتحمله للمسؤولية، وأن يكون له تأثير واضح وإيجابي، ويقود ويُحفز ويُلهم لاعبي فريقه، بالإضافة لكيفية أن يكون المدرب ملهماً بتوافر بعض الخبرات التي تساعده على بناء العلاقات مع الآخرين، ومُتحمساً لرؤيته الفنية، وتعزيز ثقافة الانضباط، والحرص الدائم على التطوير والمثابرة.

وحملت الورشة عنوان القيادة المُحفزة والمُلهمة واشتملت محاورها الورشة التي قدمها عبد المحسن زكريا أحمد الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية في جامعة حلوان بالقاهرة، التعريف بالفارق بين القيادة والقيادة المحفزة للفريق، والمهارات الواجب توافرها في المدرب القائد وكيفية تطويرها، والدوافع المحفزة والمحركة للسلوك والاستعداد لبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة توافر عنصر الإلهام لاستثارة تلك الدوافع.

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كما تم التطرق لدوافع اللاعب وأنواعها وخصائصها وأهميتها في الرياضة بصفة عامة ونشاط كرة القدم بصفة خاصة، وأسباب انخفاض تلك الدوافع المتمثلة في قلة المعلومات، القلق، الاعتقاد الخاطئ، عدم تحقيق نجاح ملحوظ، انخفاض الثقة بالنفس وتكرار الفشل.



وقدمت الورشة الطرق الناجحة لتطوير الدوافع عن طريق عدم كبت دوافع اللاعبين، ومساعدتهم على الشعور بالنجاح ومواجهة التحديات والقدرة على تحقيق الأهداف والتقليل من القلق غير مرغوب فيه.

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