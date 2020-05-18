شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «التقرير الطبى» لعودة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف اللجنة الطبية المكلفة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاتها، لتقديم توصياتها حول الإجراءات الاحترازية والاشتراطات لعودة النشاط الرياضى وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعودة النشاط تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل والذى توقف رسميا منذ 14 مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب تلك التوصيات بعد غد الخميس.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الطبية وفى ضوء توصيات وتصنيفات منظمة الصحة العالمية تم إعادة تقسيم النشاط الرياضى إلى 3 مستويات، الأول رياضات شديدة الخطورة وهى التى تقام فى الصالات المغلقة وتحتاج إلى احتكاك مباشر وتناقل الأدوات، ورياضات متوسطة الخطورة تقام فى الأماكن المفتوحة ولكن درجة الاحتكاك بها مرتفعة، وأخيراً، رياضة أقل خطورة وهى الرياضات التى تلعب فى الأماكن المفتوحة والاحتكاك فيها قليل وهى الرياضات التى تقرر عودتها فى المرحلة الأولى وتتضمن تنس الطاولة وألعاب القوى الفردية مثل رمى الجلة والرمح وألعاب الرماية، إلى جانب كرة القدم وذلك فى حالة توفيق اتحاد الكرة جدولا مناسبا للمسابقة.

وقسمت اللجنة عملها إلى 3 محاور رئيسية الأول متعلق برياضة الممارسة للأفراد فى الأندية ومراكز الشباب والمحور الثانى متعلق بكرة القدم والمحور الثالث مرتبط بالألعاب الفردية والمنتخبات فى الألعاب الأخرى

وتضمن التقرير أكثر من 20 توصية عامة لعودة النشاط على المحاور الرئيسية الثلاثة بخلاف اشتراطات احترازية لكل محور على حدة، وحسمت اللجنة الجدل حول المحور الثانى المتعلق باستئناف النشاط الكروى باعتباره الأكثر جدلا وتم استعراض تجارب الدول الأوروبية التى أعلنت استئناف الدوريات وتم التركيز بالأخص على الدورى الألمانى الذى تم استئنافه فعليا، وتواصلت اللجنة الطبية مع المسؤولين عن الرياضة فى اتحاد الكرة الألمانى وانتهت اللجنة إلى عدم الممانعة من عودة نشاط الكرة ولكن مع وضع الإجراءات الاحترازية ومن أهمها تقليص عدد اللاعبين فى أتوبيس الفريق ليضم 25 فردًا بدلًا من 50 وإقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة والاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط مع بعثة الفريق وتعقيم جميع الملاعب والفنادق وخضوع اللاعبين لتحاليل PCR للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا ومنع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق ومنع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام ومنع الاحتفالات. وتم الاستقرار على عمل غرفة عمليات للتواصل بين الأجهزة الطبية فى الفرق الرياضية مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة لرفع تقرير يومى للجنة الطبية بالوزارة بعد استئناف النشاط للمتابعة الدورية مع التوصية باتخاذ إجراءات ضد الأندية التى لا تلتزم بالقرارات. وعلى صعيد المحور الأول المتعلق بعودة النشاط على مستوى الممارسة للأفراد بالأندية ومراكز الشباب تمت التوصية بعودة الألعاب المصنفة فى فئة الأقل خطورة، وجاءت أبرز المفاجآت بعدم الممانعة من عودة ممارسة نشاط السباحة وفتح حمام السباحة مع وضع اشتراطات خاصة بنسبة الكلور فى المياه مع تقليص عدد الحارات وعمل مسافة متر ونصف المتر بين كل حارة وأخرى.

وأوصت اللجنة بتأجيل عودة نشاط أكاديميات ألعاب الصالات ذات الكثافة والاحتكاك مع التوصية بعودتها تدريجيا وتقليل أعداد المتدربين مثل أكاديميات الكرة والكاراتيه والألعاب النزالية، وعلى صعيد المحور الثالث المتعلق بالألعاب الفردية ومنتخبات الألعاب الجماعية ستبدأ العودة تدريجيا للألعاب الأقل خطورة مع وضع آليات وإجراءات احترازية تضمن عودة باقى الألعاب تدريجيًا.

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