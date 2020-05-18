شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» تسلم مواعيد الدورى لـ«الرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة استعدادها لعودة النشاط الرياضى وبطولة الدورى الممتاز بعد منتصف يونيو المقبل وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا فى ظل اتجاه الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأكدت اللجنة الخماسية أنها نسقت مع كل الجهات المسؤولة وتحديدا وزارة الصحة من أجل الاتفاق على بروتوكولات الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها وتطبيقها على الأندية والفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية سواء فى التدريبات أو المباريات والملاعب.

وأكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، التى تدير الجبلاية أنه سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مواعيد عودة بطولة الدورى الممتاز لعرضها على المسؤولين فى الدولة لاتخاذ الموعد المناسب لعودة الدورى. وشدد الجناينى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن اتحاد الكرة لديه أكثر من سيناريو ووضع 3 تصورات للمواعيد المحددة من ضمنها سيناريو عودة البطولة منتصف يوليو بعد أن يتم منح الأندية شهرا لبرنامج الإعداد والتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط.

ورفض الجناينى الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بخوض مواعيد السيناريوهات الأخرى التى تسلمها الوزير وقال الملف الآن فى يد الدولة لمناقشة أفضل المواعيد والسيناريوهات وعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار الذى يناسب الدولة ويحافظ على المنظومة الرياضية ويضمن حقوق الأندية.

وتابع رئيس اللجنة الخماسية أن هناك تعليمات مشددة ونظاما صارما سيتم تطبيقه من لجنة المسابقات على الجميع بخصوص الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الجبلاية قلبا وقالبا مع الدولة المصرية وتحترم قراراتها وتضع الأولوية لصحة المواطن، والرياضى المصرى فوق أى اعتبار.