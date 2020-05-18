شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وهذه أسباب عدم عودتي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد حسن مكي، لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي، عن الفترة التي قضاها في القلعة البيضاء، قائلاً إن الظروف لم تساعده للتألق في صفوفه.

وقال «مكي» في تصريحات على قناة «أون تايم»: «تعاقدت مع الزمالك لـ3 أعوام، وتدربت تحت قيادة البرتغالي فيريرا، وهو مدرب كبير جدًا وكانت الأمور تسير بشكل جيد، وكذلك شاركت مع الفريق تحت قيادة باكيتا، كنت أسعى دائمًا لمساعدة الفريق من أجل تحقيق النجاح لكن الظروف لم تساعدني».

وفيما يخص الأهلي، أوضح «مكي»: «بدأت في ناشئين النادي الأهلي، ثم رحلت إلى حرس الحدود، وبعد أن تألقت في صفوفه وشاركت مع المنتخب، تلقيت عروضا للعودة الأهلي أكثر من مرة، وجلست بالفعل مع عدلي القيعي ومحمد عبدالوهاب، وتلقيت مكالمات من محمود الخطيب، ولكن مسؤولي الحرس كانوا يتمسكون بي، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد ويحصل على بطولات، كما كانوا في بعض الأوقات تكون هناك مغالاة من جانبهم في الطلبات المادية».