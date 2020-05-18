شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف البحث عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادي الأهلي بحثهم عن لاعب جوكر لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، خاصة وأن الفريق بحاجة للتعاقد مع مساك وظهير أيمن، ويكثف مسئولو الأهلي البحث محلياً عن مدافع يُجيد اللعب في مركز المساك والظهير الأيمن لرغبة فايلر في تدعيم الجبهة اليمنى حالياً بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز، كما أن المدرب السويسري غير راض عن أداء عدد من لاعبي خط الدفاع وعلى رأسهم محمود متولى والذي يراه جيداً في منطقة وسط الملعب.

ويضع الأهلي العديد من البدائل لتدعيم الجبهة اليمني والدفاع يأتي على رأسهم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وأحمد رمضان بيكهام جوكر دجلة ، في الوقت الذي استبعدت الإدارة الفنية فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي خاصة بعد اتجاه اتحاد الكرة لتقليص عدد الأجانب لـ3 لاعبين فقط، في الوقت الذي يوجد على قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب وبالتالي ستدخر الإدارة الحمراء ميزة التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الهجوم.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).