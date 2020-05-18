اجتماع مهم لمجلس الأولمبية الأربعاء لوضع تصور عودة النشاط الرياضى

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لمجلس الأولمبية الأربعاء لوضع تصور عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعا مهما في الرابعة عصر يوم الأربعاء القادم بمقر اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو، حيث يسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.
وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.
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