شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: فرجاني ساسي يرفض تجديد عقده ويناور بالعروض التركية والخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صفحية تونسية أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، طالب مسئولي القلعة البيضاء بإغلاق ملف تجديد عقده في الوقت الحالي لحين استئناف النشاط الرياضي ومعرفة مصير الدوري المصري.

استعان فرجاني ساسي، لاعب سط نادي الزمالك، برمال الشواطئ للدريبات من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة الكشف عن مصير الدوري المصري خلال الأيام المقبلة بعد توقفه منذ مارس الماضي، ونشر ساسي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال قيامه بالتدريبات على الرمال مع أحد أصدقائه، ويعتبر الراحل محمود الجوهري مدرب الفراعنة السابق، أول من أدخل فكرة التدريب على الرمال إلى الكرة مصرية قبل مونديال 90 في إيطاليا لإعداد الفراعنة بشكل قوي قبل المشاركة في كأس العالم.

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وتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.

وكشف مسئولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتمسك الفرنسى كارتيرون باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة خوضهم للتدريبات البدنية ويقوم الثلاثى بإرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.