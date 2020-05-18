شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. هوكى الماء رياضة بدأت 1954 فى إنجلترا وأول بطولة بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر منها رياضة هوكى الماء.

نشأت رياضة هوكى الماء فى إنجلترا عام 1954 عندما اخترع آلان بليك، مؤسس نادى ساوث سى إى أكوا للناشئين، اللعبة التى أطلق عليها اسم أكتوبوش كوسيلة لإبقاء أعضاء النادى مهتمين ونشطين خلال أشهر الشتاء الباردة عندما خسر الغوص فى المياه المفتوحة جاذبيته، وتلعب الهوكى تحت الماء الآن فى جميع أنحاء العالم، باعتبارها الهيئة الحاكمة فى العالم.

بدأت رياضة الهوكى تحت الماء عام 1954، وأطلق عليها المبتكر فى البداية "الأخطبوط"، ثم انتشرت وتحولت من المحلية في إنجلترا إلى العالمية، وتم تنظيم أول بطولة لكأس العالم للهوكى تحت الماء عام 1980 فى كندا.

عقدت أول بطولة فى العالم تحت الماء للهوكى فى كندا عام 1980 بعد بداية خاطئة فى عام 1979 بسبب السياسة الدولية والفصل العنصري الهوكى فى الألعاب الأولمبية الصيفية 2012.

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هوكى الماء



هوكى الماء 2

تمارس هوكى الماء من خلال تقسيم اللاعبين إلى فريقين، كل منهم مكون من 6 لاعبين، بالإضافة إلى 4 آخرين على السطح، يتبادلون فى التنفس، المباراة عبارة عن شوطين، كل شوط 15 دقيقة.