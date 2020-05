شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جوزيه وبرادلى وبادجى أبطال فيلم "فاعل خير" للأجانب بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فعل الخير هِبة من الله لا يملكها سوى أصحاب القلوب الطيبة، وفى عالم الساحرة المستديرة تعددت طرق الخير، سراً وعلناً، وتسابق اللاعبون فى تقديم شتى سُبل المساعدة للآخرين، وسد حاجة المُحتاجين، ويبدو أن نشأة كثير من اللاعبين فى مصر والعالم كان له دور كبير فى تسابقهم لتقديم المساعدات والمشاركة فى المبادرات الإنسانية، فأغلب لاعبى كرة القدم فى العالم انتموا للطبقات الفقيرة فى المجتمعات منذ نشأتهم، لكن المثير للدهشة حقاً كان مواقف المدربين واللاعبين الأجانب الذين تواجدوا فى مصر فلقد كانت لها مواقف مشهودة فى الأعمال الخيرية نالت ثناء وتقدير كل عشاق الساحرة المستديرة.



شادي محمد مع بدلة جوزيه

"بدلة" اليابان هدية "جوزيه" لمزاد الخير

شارك مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، فى مزاد خيرى من مقتنيات نجوم القلعة الحمراء لمساعدة المُحتاجين، وقدم خلاله "بدلته" الشخصية التى ارتداها أثناء سفر بعثة الفريق الأحمر للمشاركة فى بطولة كأس العالم باليابان، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه تبرعاً منه لأعمال الخير.

لم تتوقف أفعال مانويل جوزيه الخيرية عند هذا الحد، فلم تنقطع أعماله الخيرية أثناء وجوده فى مصر، حيث كان له عدة تبرعات أبرزها فى مستشفى أورام الأطفال.

Advertisements



فرحة إحدي الفتيات المريضة بزيارة برادلي

*برادلى يتبرع لـ"شهداء حادث بورسعيد"

فى واقعة فاجأت كثير من المُتابعين، تبرع الأمريكى بوب برادلى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق، لأسر شهداء حادث بورسعيد، الذى راح ضحيته 72 مشجعاً أهلاوياً بعد الاعتداء عليهم فى استاد بورسعيد أثناء متابعتهم مباراة فريقهم أمام المصرى، إلا أنه رفض الإفصاح عن قيمة تبرعه مُفضلاً بقاءه سراً.

*بادجى يساعد الفقراء ويشارك في بنك الطعام

حرص السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على المساهمة فى بعض أعمال الخير، خلال شهر رمضان المعظم، حيث زار لاعب المارد الأحمر إحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام"، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام معلقًا عليه: "This how I spend my journey today" ما يعنى: "هكذا أقضي رحلتي اليوم".

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسري، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.