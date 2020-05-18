شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يكشف طلب عبد الحليم حافظ الغناء فى "فرح" والده وعرض إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ طلب الغناء فى حفل زفاف والده الراحل يكن حسين، نجم الكرة المصرية والزمالك الأسبق، قائلا: "عبد الحليم حافظ اجتمع بوالدى وطلب منه إقامة فرحه الأربعاء بدلا من الخميس حتى يستطيع الغناء به لإنه كان مرتبط بموعد رحلة علاجية ووالدى أذاع الأمر فى الراديو ليحتشد الجميع فى فرحه، وقام رفعت الفناجيلى قائد الأهلى السابق بالرقص فى فرحه ولديه صور لحفل الزفاف الذى أقيم بنادى الزمالك واحتشد فيه نجوم الفن وكرة القدم لتهنئة والده الذى كان يحرص دوما على التواجد فى مكتبه بالصالة المغطاة فى نادى الزمالك ويجتمع مع نجوم الأهلى والنادى الأبيض بسبب علاقاته الرائعة مع الجميع الذى جعلت الشباب يكنون له كل الاحترام على مساعدته لهم دائما"، بينما عن سبب اعتزال هشام يكن لكرة القدم قال نجم الزمالك السابق إن طه بصرى وحسن شحاتة هما السبب.

وقال هشام يكن فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، استبعادي المستمر من الثنائي طه بصري وحسن شحاتة تسبب فى اعتزالي لكرة القدم، بعدما كانوا يتخطونى كقائد للفريق ويتحدثوا مع بعض اللاعبين وأوضح نجم الزمالك السابق أن أبو رجيلة غير مفاهيم التدريب في مصر، وهو أفضل مدرب في تاريخ الزمالك على مر العصور، وهو من منح الفرصة لجميع اللاعبين ويعرف كيف يخرج كل ما يمتلكه اللاعب.

وتابع هشام يكن قائلا: "حصلت على لقب خامس أفضل سرد باك في العالم خلال مونديال ايطاليا 1990 بعدما كنت ثالثا فى الدور الأول، واتعرض عليا الاحتراف في الدوري الإسباني بعد كأس عالم 90، ولكن المفاوضات لم تكتمل" أما اختتم حديثه عن حفل زفاف والده الذى أقيم فى القلعة البيضاء إن صباح أيضا قامت بالغناء فى حفل الزفاف وأسرته كانت تقيم فى نادى الزمالك.