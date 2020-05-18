شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد يكشف نيته الترشح لرئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه ينوى الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الفرصة والرأي للصندوق، وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكل شخص يحق له الترشح لرئاسة النادي.. ولا يوجد مشاكل مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وغير مطروح بالنسبة لي أن أكون عضو مجلس إدارة في النادي، ولا أريد استباق الأحداث"، وتابع عزمى مجاهد لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير اذاعة الشباب والرياضة أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى، فيما أشاد مجاهد بأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وطريقة عملها فى إدارة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية كما أوضح إن اللجنة الخماسية لا تعمل وفقا لمصالح أو تربيطات.