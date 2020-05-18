انت الان تتابع اليويفا يؤجل اجتماع 27 مايو بسبب "نقاط عالقة" خاصة ببطولة أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الاثنين تأجيل اجتماع للجنته التنفيذية كان مقررا في 27 مايو أيار بسبب ”بعض النقاط العالقة“ الخاصة بملاعب بطولة أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل.

وقال اليويفا في بيان إن الاجتماع سيعقد الآن في 17 يونيو حزيران.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 التي كان من المقرر اقامتها في 12 مدينة عبر أوروبا بسبب جائحة كورونا التي أوقفت مسابقات كرة القدم في مارس اذار.

وقال اليويفا إن تغيير موعد الاجتماع جاء بسبب ”بعض النقاط العالقة الخاصة بعدد صغير من الملاعب التي ستستضيف بطولة أوروبا 2020 العام المقبل“.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أشار ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إلى احتمال تقليص عدد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا.

وقال في مقابلة مع شبكة بي.ان سبورتس ”أجرينا مناقشات مع تسع مدن ورتبنا كل شيء.

”لدينا بعض المسائل العالقة مع ثلاث مدن سنناقشها بشكل موسع. من حيث المبدأ البطولة ستقام في 12 مدينة لكن لو حالت الظروف دون ذلك فاننا قد ننظمها في عشر أو تسع أو ثماني مدن“.

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* جلاسجو تؤكد موقفها

وأكدت مدينة جلاسجو يوم الاثنين موقفها من استضافة مباريات في بطولة أوروبا بعد تكهنات لوسائل إعلام.

وقال متحدث باسم اللجنة المحلية المنظمة ”أرسلنا خطابا رسميا في 14 مايو إلى مدير العمليات في بطولة أوروبا مع كل الوثائق المطلوبة.

”جاء ذلك بعد مشاورات مكثفة مع كل الأطراف المعنية وشركائنا في استضافة البطولة في جلاسجو منذ قرار تأجيلها في 17 مارس اذار.

”نتمنى أن يلعب استاد هامبدن بارك في جلاسجو واسكتلندا بأسرها دورا كبيرا في استضافة بطولة تبقى في الذاكرة لسنوات طويلة العام المقبل“.

وكان اجتماع اليويفا في 27 مايو سيناقش أيضا خطط الاتحاد القاري لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول اغسطس اب بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتم تعليق مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا في مارس اذار بسبب الجائحة لكن الدوري الألماني استأنف نشاطه مطلع الأسبوع بينما تأمل مسابقات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في استكمال الموسم.