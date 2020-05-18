الامارات | مدرب مصري يعلن إصابته بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصري يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الوسط الرياضي المصري ثالث حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما أعلن مدرب وادي دجلة عن اصابته بالفيروس.
وكان الوسط الرياضي المصري قد شهد أول حالة وفاة حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى فريق بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ولكنه توفي سريعاً متأثراً بالفيروس.
وكتب المدير الفنى لفريق وادي دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة علاء عبده، عبر صفحته على فيس بوك: “الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله”.
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