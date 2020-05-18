شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل «خيمينيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن صراعًا يلوح في الأفق بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره الإيطالي يوفنتوس على خدمات نجم الهجوم المكسيكي راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي.
وتألق المكسيكي «خيمينيز»، صاحب الـ 29 عامًا، بقميص وولفرهامبتون هذا الموسم ما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى إليه، وخاصة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، حسب صحيفة «تايمز» البريطانية.
وأكدت الصحيفة أن الفريقين سيدخلان في صراع على توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل سعيهما لتعزيز خطوطهما الأمامية.
وشارك المهاجم المكسيكي في 42 مباراة هذا الموسم مع الذئاب الإنجليزية، نجح خلالها في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 10 آخرين.
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