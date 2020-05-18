شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يراقب مدافع ريـال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب نادي ليفربول الإنجليزي مدافع نظيره الإسباني ريـال سوسيداد دييجو يورينتي تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف في حال رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين.

ويبدو «لوفرين» أقرب لمغادرة قلعة أنفيلد في الصيف مع ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي يفضل الدفع بفيرجيل فان دايك وبجانبه جو جوميز في قلب الدفاع.

وحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن «كلوب» مهتم للغاية بمدافع ريـال سوسيداد وسيكون مستعدًا لدفع المبلغ المطلوب فيه والذي يبلغ 45 مليون يورو.

ولن تكن مهمة ليفربول سهلة إذ يحظى لاعب ريـال مدريد السابق باهتمام أندية أخرى أبرزها أرسنال وتوتنهام وروما.