شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد بديل «أومتيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي برشلونة الإسباني البديل المطلوب لتعويض مدافعه الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي في حال رحيل الأخير عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ويلعب البديل المنتظر في إنتر ليكن ثاني لاعب من الفريق الإيطالي يدخل على قائمة رغبات النادي الكتلوني في السوق الصيفي، إذ قد ينضم الآن ميلان سكرينيار إلى لاوتارو مارتينيز، الهدف الأول للبلوجرانا، في رحلته من ميلانو إلى الإقليم الإسباني.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة يستعد لوضع اسم «سكرينيار» على رأس قائمة المطلوبين على الجانب الدفاعي في حال رحل صامويل أومتيتي في الصيف.

ويعتبر «أومتيتي» من بين المرشحين لمغادرة قلعة كامب نو بعدما فقد موقعه الأساسي في تشكيل الفريق لصالح مواطنه كليمو لينجليه عقب سلسلة من الإصابات أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة.