شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتحرك للحفاظ على «إيكاردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحركه للحفاظ على خدمات نجم الهجوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ضمن صفوفه الموسم القادم إذ ينتهي عقد إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويقضي «إيكاردي» حاليًا فترة إعارة لمدة موسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي لباريس سان جيرمان، في الوقت الذي يسعى فيه الأخير للحفاظ عليه ضمن صفوفه والتوقيع معه بشكل نهائي هذا الصيف، حسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم وجود بند في عقد «إيكاردي» يسمح للفريق الباريسي بأحقية شراء اللاعب نهائيًا بنهاية فترة الإعارة مقابل 70 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي لا يبدو مستعدًا لدفع هذا المبلغ، وسيحاول تخفيض سعر اللاعب.

وشارك «إيكاردي» في 31 مباراة هذا الموسم بقميص باريس سان جيرمان سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 4 أهداف.