شكرا لقرائتكم مجاهد: الزمالك هنأ الأهلى بعد حصوله على لقب نادي القرن ومرتضى كان عضو مجلس إدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل برقية تهنئة للأهلى بعد حصوله على لقب نادي القرن وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالى عضو مجلس إدارة حينها
وأضاف مجاهد فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن لقب نادي القرن رمزى ومعنوى وليس بطولة حتى يتشاجر جمهور الناديين عليه بهذا الشكل
كما أشاد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرية ، واستطرد أنهم يتعاملون بشفافيه لأن ليس لديهم مصالح أو تربيطات انتخابية
وأضاف مجاهد أن قرار عودة الدورى هو قرار دولة بأكملها وليس اتحاد الكرة
و قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه كان على خلاف بعض الشيء مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور
وأضاف أنه تفاجيء بعد خلافه مع رئيس الزمالك منعه من دخول النادي
واستطرد مجاهد أن أزمته مع رئيس الزمالك انتهت تماما ولا يوجد خلافات بينه وبين أحد داخل النادي
وأعلن عزمى مجاهد أنه يدرس فى الوقت الحالى خوض انتخابات نادي الزمالك على كرسى الرئيس
وأضاف ، أنه يدرس الترشح ولا يعنى ذلك وجود أي خصومة مع أي شخص وإذا قررت ذلك سيترك الأمر للصندوق
وأضاف مجاهد أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى
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