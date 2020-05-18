شكرا لقرائتكم الأهلى يحتل المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية انتصارا في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل النادى الأهلى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية التي حققت انتصارات ساحقة على خصومها بثلاثة أهداف أو أكثر، فى مسابقة الدوري على مستوى قارة أفريقيا خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة النتائج الكاسحة التي حققها المارد الأحمر في الدوري المصرى بدءا من 1 يناير عام 2015 حتى 31 ديسمبر عام 2019، 17.6% وفقا للدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية " CIES".

وجاء النادى الأهلى في المركز الثالث بحسب الموقع الرسمي لمرصد " CIES" متساويا مع نادي نواذيبو الموريتانى، ليأتى الفريقان خلف فريق مازيمبى الكونغولى صاحب الصدارة في قارة أفريقيا بنسبة انتصارات تصل إلى 21.8% في الدوري المحلي بثلاثة أهداف أو أكثر أخر 5 سنوات، يليه الهلال السودانى في المركز الثانى بنسبة 19.3%.

وتواجد الترجى التونسى في المركز الخامس بنسبة فوز تزيد عن ثلاثة أهداف تصل إلى 15.5% متفوقا على النجم الساحلى الذى حقق نسبة 14.5% يليه المريخ السودانى بنسبة 14.4%.

Advertisements

فيما جاء نادى الزمالك في المركز الرابع عشر على مستوى قارة أفريقيا، وفقا للدراسة، بعدما حقق أبناء القلعة البيضاء نسبة تصل إلى 11.3%.

من ناحية أخرى، كشفت الدراسة أن نادى نادي لينكولن ريد أمبس، بطل جبل طارق تصدر القائمة فيما يتعلق بجميع الدوريات على مستوى قارة أوروبا، بنسبة انتصارات كبرى تصل إلى 49.6%، يليه نيو سانتس الويلزى ثانيا بنسبة 38.3%، ثم أياكس أمستردام الهولندي بنسبة 37.4%.



1116b523-b7ac-4609-b4d7-3c24cc72f0de

فيما يتصدر فريقى برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للانتصارات الساحقة على منافسيهم بثلاثة أهداف أو أكثر في مسابقة الدوري المحلى بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف" خلال المواسم الخمس الأخير.

ونجح الفريق الكتالونى ونادى العاصمة الفرنسية في اكتساح خصومهم بنسبة 35.4% من مباريات الدوريين الإسباني والفرنسى على الترتيب، على مدار المواسم الخمسة الماضية بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.