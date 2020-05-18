شكرا لقرائتكم هشام يكن: طه بصري وحسن شحاتة سبب اعتزالي وحصدت خامس أفضل مدافع بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن استبعادي المستمر من الثنائي طه بصري وحسن شحاتة سبب اعتزالي كرة القدم

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق حلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "اقر واعترف" على قناة أون تايم سبورت: أن استبعادي المستمر من الثنائي طه بصري وحسن شحاتة سبب اعتزالي كرة القدم، بعدما كانوا يتخطونى كقائد للفريق ويتحدثوا مع بعض اللاعبين.

وأوضح نجم الزمالك السابق: "أن أبو رجيلة غير مفاهيم التدريب في مصر، وهو أفضل مدرب في تاريخ الزمالك على مر العصور، وهو من منح الفرصة لجميع اللاعبين ويعرف كيف يخرج كل ما عندك.

وأكد هشام يكن: حصلت على لقب خامس أفضل سرد باك في العالم خلال مونديال ايطاليا 1990 بعدما كنت ثالثا فى الدور الأول، وأتعرض عليا الاحتراف في الدوري الإسباني بعد كأس عالم 90، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وكشف هشام يكن، أن الأهلى دخل معايا في مفاوضات قوية وكانوا معاهم 300 ألف جنيه في شنطة و200 ألف أول الموسم، وعندما استشرت والدى رفض الانتقال لأننا أسرة زملكاوية ومينفعش تلعب للغريم التقليدي.

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وأكد هشام يكن، أن المصالح في مجلس إدارة الزمالك قديما كان لها حسابات أخرى، نادي الزمالك دائماً ما يمر بأزمات إدارية، وستستمر، وقامت إدارة الزمالك بتغيير عدد كبير جداً من المدربين واللاعبين في المواسم القليلة الماضية، وتسأل الإدارة عن ذلك".

وأوضح هشام يكن: "إنه يطمح في العودة لنادى الزمالك من خلال انتخابات الزمالك المقبلة ولو الأمور المادية كويسة هخش على رئاسة نادى الزمالك ومش بخاف من حد، سواء كسبت أو خسرت فالأمور عادية بالنسبة لى".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "أنه عرض عليا العمل في قناة الزمالك من سنة ونصف أثناء الإعداد للقناة ولكنى رفضت العمل، وعلاقتي بإسماعيل يوسف في الزمالك متوترة ومينفعش يتصل بيا وأرد عليه".

كشف هشام يكن: أن والدى ووالدتى اتجوزوا في نادي الزمالك وعبد الحليم حافظ طلب يغني في الفرح هو وصباح، فالأسرة في النادى منذ زمن كبير، كل قاعدتنا في الزمالك ولكن الآن محدش بيروح النادى من أبناء الزمالك".

أكد نجم الزمالك، أن زملائي وأبناء جيلي خذلوني في انتخابات الزمالك، ومكانش معايا إمكانيات أوسع بها الدعاية ولكن الكل خاف يوقف معايا، وإبراهيم يوسف نجح بسبب أنه في قائمة مرتضى منصور وليس لسبب آخر.