شكرا لقرائتكم علاء عبده يعلن اصابته بفيروس كورونا .. ويطالب الجميع بالدعاء والسماح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبده المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و 37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاءه، وكتب مدرب الفريق الدجلاوى عبر صفحته على الفيس بوك قائلاً: "الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله".



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وتُعد إصابة علاء عبده هى الثانية بين الرياضيين، حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ثم فارق عالمنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويشفى جميع مرضانا.

وكان محمد عبده لاعبًا فى مركز شباب إيتاي البارود، وعمل مدربًا فى قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، ثم عمل لفترة فى أحد الأندية السعودية، قبل أن يتولى مهمة تدريب حراس فريق نادي بدر.