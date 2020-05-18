شكرا لقرائتكم تقرير: فرجاني ساسي يرفض تجديد عقده ويناور بالعروض التركية والخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم موقع "تونس الرّقمية أنّ الساسي لّاعب يدرس حاليا العروض التي تصله خاصة مع وصول عرض تركي مؤخرا ، علاوة على بحثه عن عروض في السعودية أو الدوري الإماراتي ، منذ يناير الماضي، في ظل صعوبة حصوله على مستحقاته في التوقيت المحدّد.

وذكر الموقع أن الزكالك يسعى، لتجديد عقد اللاعب التونسي، خلال الفترة الحالية، خاصة و أنّ عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، بوجود اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كونه أحد العناصر الأساسية.

يذكر أنّ الزمالك سيكون مجبرا على بيع الفرجاني ساسي أو المغربي أشرف بن شرقي لإيجاد السيولة اللازمة لحل العديد من القضايا العالقة على غرار قضية التونسي حمدي النقاز.