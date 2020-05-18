شكرا لقرائتكم تقرير: فرجاني ساسي يرفض تجديد عقده ويناور بالعروض التركية والخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علم موقع "تونس الرّقمية أنّ الساسي لّاعب يدرس حاليا العروض التي تصله خاصة مع وصول عرض تركي مؤخرا ، علاوة على بحثه عن عروض في السعودية أو الدوري الإماراتي ، منذ يناير الماضي، في ظل صعوبة حصوله على مستحقاته في التوقيت المحدّد.
وذكر الموقع أن الزكالك يسعى، لتجديد عقد اللاعب التونسي، خلال الفترة الحالية، خاصة و أنّ عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، بوجود اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كونه أحد العناصر الأساسية.
يذكر أنّ الزمالك سيكون مجبرا على بيع الفرجاني ساسي أو المغربي أشرف بن شرقي لإيجاد السيولة اللازمة لحل العديد من القضايا العالقة على غرار قضية التونسي حمدي النقاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: فرجاني ساسي يرفض تجديد عقده ويناور بالعروض التركية والخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.